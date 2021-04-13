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Названы условия повышения ставок по уже выданным ипотечным кредитам

Новости. Общество
16:01, 14 Апреля 2021
фото: Александр Коряков / "Коммерсантъ"
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Банки могут увеличивать ставки по уже выданной ипотеке - такая возможность, как правило, предусмотрена кредитным договором.

Об этом предупредила преподаватель Высшей школы экономики (ВШЭ), консультант по финансовой грамотности Мария Абрамовская в беседе с агентством Regnum.

Как отметила эксперт, ипотека в России в настоящее время действительно дешевая, но стоимость недвижимости слишком высокая.

"При такой стоимости даже с учетом низкой ставки ежемесячный платеж слишком высокий. Причем важно помнить, что банк — не благотворительная организация. Это бизнес. Как только Центробанк поднимет ключевую ставку, банк-кредитор может последовать его примеру", — пояснила Абрамовская.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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