Названы виды рака, к которым может привести лишний вес

По теме
Загрузка...
Последние мировые исследования подтверждают взаимосвязь образа жизни людей, включая их рацион, вес и физическую активность, и уровень онкологической заболеваемости.
По данным, опубликованным в новом суммарном отчете исследований по всему миру за последние 30 лет, ожирение является причиной развития 12 видов рака, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росздравнадзор.
"Избыточный вес (или ожирение) является причиной по меньшей мере 12 видов рака: печени, яичников, простаты, желудка, ротоглотоки, толстого кишечника, молочной железы, желчного пузыря, почек, пищевода, поджелудочной железы и эндометрия", — говорится в сообщении.
В России за последние 5 лет доля людей, страдающих ожирением, выросла на 30%, уточняется на сайте.
По теме
Выбор читателей
26.07.2018, 12:36
24.07.2018, 09:17
28.07.2018, 21:20
26.07.2018, 12:05
31.07.2018, 11:58
Аналитика
Сегодня 10:32
Капитал
На Национальном лесном форуме в Петрозаводске определили основные задачи и проблемы отрасли, которые предстоит решить, как на законодательном уровне, так и на местах в регионах страны.
30.07.2018 12:59
26.07.2018 16:40
25.07.2018 13:29
23.07.2018 12:49
Чтиво
30.07.2018 11:24
Без политики
В "Премьере" прошел показ фильма "Деньги", снятого в Петрозаводске.
26.07.2018 12:09
25.07.2018 15:46
Комментарии