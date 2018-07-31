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Новости. Общество
22:00, 31 Июля 2018

Названы виды рака, к которым может привести лишний вес

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Последние мировые исследования подтверждают взаимосвязь образа жизни людей, включая их рацион, вес и физическую активность, и уровень онкологической заболеваемости.

По данным, опубликованным в новом суммарном отчете исследований по всему миру за последние 30 лет, ожирение является причиной развития 12 видов рака, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росздравнадзор.

"Избыточный вес (или ожирение) является причиной по меньшей мере 12 видов рака: печени, яичников, простаты, желудка, ротоглотоки, толстого кишечника, молочной железы, желчного пузыря, почек, пищевода, поджелудочной железы и эндометрия", — говорится в сообщении.

В России за последние 5 лет доля людей, страдающих ожирением, выросла на 30%, уточняется на сайте.

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