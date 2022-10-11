Суд обязал районную администрацию ограничить доступ к заброшенной школе в поселке Карелии

Прокуратура потребовала от администрации Сегежского района ограничить доступ к разваливающейся бывшей школе в Надвоицах, сообщили в пресс-службе ведомства.
После сообщений в СМИ о разрушении заброшенной школы в поселке Надвоицы, прокуратура провела проверку. Выяснилось, что к опасному зданию, находящемуся на балансе местной администрации, есть свободный доступ.
Суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал администрацию Сегежского района обеспечить меры по охране бывшего здания школы.
Ранее местные жители поселка жаловались на обрушение каменного забора заброшенной школы. «Вовремя мы успели пройти мимо», — писали подписчики местного паблика.
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