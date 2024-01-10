«Не дали замёрзнуть, спасли!» — инспекторы ДПС Сегежи помогли гостям Карелии

Водитель и трое пассажиров оказались в 38-градусный мороз на трассе в лесу в Сегежском районе.

В один из минувших выходных дней сотрудники дорожно-патрульной службы Сегежи заметили на трассе автомобиль с включенной аварийной сигнализацией. Водитель и ещё трое пассажиров оказались в 38-градусный мороз на трассе, в лесу, недалеко от Сегежи. Автомобиль заглох, а до ближайшего населённого пункта было около 15 километров. Путешественники сообщили полицейским, что они едут из Санкт-Петербурга в Мурманск.

Сотрудники Госавтоинспекции — старший лейтенант полиции Павел Фёдоров и старший лейтенант полиции Виталий Кравченко осмотрели двигатель и поняли, что на месте с поломкой справиться не удастся. Полицейские предложили отбуксировать машину к ближайшей гостинице, где путешественники смогли отдохнуть и решить, что будут делать дальше. Доставив гостей республики до места, инспекторы сообщили им контакты служб эвакуации, такси и рассказали, как добраться до городского вокзала в случае, если они соберутся продолжить свой путь на поезде.

Путешественники в социальной сети поблагодарили дорожных полицейских за помощь. Один из участников событий написал: «Выражаем большую благодарность экипажу патрульной машины 1736. Двигались из Петербурга в Мурманск, под Сегежей стуканул мотор. -38 не дали замёрзнуть, спасли! Дотянули до Сегежи».