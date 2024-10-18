«Не хватает сосулек»: жителей Кеми призвали осторожнее ходить под крышами

фото: © НОВОСТИ КЕМСКОЙ ВОЛОСТИ (И НЕ ТОЛЬКО) / VK

Странные предупреждения выставили рядом с лесами у дома.

Ограждения с надписями о сходе сосулек с крыш выставили в Кеми рядом с магазином "Пятерочка", фасад которого ремонтируют. Об этом сообщили в паблике НОВОСТИ КЕМСКОЙ ВОЛОСТИ (И НЕ ТОЛЬКО).

«Предупреждение о падении сосулек есть… Чего не хватает Правильно — сосулек», — написали авторы поста.

Видимо, не нашлось других подручных средств, чтобы обезопасить горожан от опасности.

Ранее розовый мишка напугал пациентов и сотрудников клиники в Петрозаводске. Вызывали полицию.