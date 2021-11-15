Не имевший проблем с законом 50-летний житель Петрозаводска присвоил чужой телефон

Полиция Петрозаводска раскрыла кражу мобильного телефона стоимостью 14 тысяч рублей.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратилась 27-летняя жительница города. У нее пропал мобильный телефон стоимостью 14 тысяч рублей.

Телефон женщина потеряла в сетевом магазине. На выходе она вспомнила, что забыла у кассы гаджет, вернулась за ним, но найти не смогла.

Полицейские установили, что к краже причастен 50-летний мужчина, у которого ранее проблем с законом не возникало. Мужчина признался, что обнаружил гаджет, когда выкладывал продукты из корзины. Телефон он забрал себе и стал им пользоваться, заменив сим-карту.

В настоящее время похищенное имущество изъято. По статье «кража» возбуждено уголовное дело.