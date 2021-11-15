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Не имевший проблем с законом 50-летний житель Петрозаводска присвоил чужой телефон

Новости. Криминал
17:40, 29 Ноября 2021
фото: © Андрей Настасенко

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Полиция Петрозаводска раскрыла кражу мобильного телефона стоимостью 14 тысяч рублей.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратилась 27-летняя жительница города. У нее пропал мобильный телефон стоимостью 14 тысяч рублей.

Телефон женщина потеряла в сетевом магазине. На выходе она вспомнила, что забыла у кассы гаджет, вернулась за ним, но найти не смогла.

Полицейские установили, что к краже причастен 50-летний мужчина, у которого ранее проблем с законом не возникало. Мужчина признался, что обнаружил гаджет, когда выкладывал продукты из корзины. Телефон он забрал себе и стал им пользоваться, заменив сим-карту.

В настоящее время похищенное имущество изъято. По статье «кража» возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-11-29 18:54:55
В 50 лет мозгов нет, так и не жалко идиота!
горский еврей
2021-11-29 18:36:16
Гаджет за 14 000 рублей выпал из авоськи с луком. Полицейские раскрыли это преступление. А если бы это был телефон HOP1800 за 10 долларов, который не имеет ни дисплея, ни телефонной книги? Или это уже не считается кражей.
кир
2021-11-29 18:02:20
Казнить - один способ, который хорошо понимает население, чтобы быть законопослушным. :)
Изя
2021-11-29 18:18:33
кир, вы комсомолец были ? Это же не наш метод ))) :)
кир
2021-11-29 20:20:35
Изя, наш метод - много читаю о довоенном времени. Потому и выжили в войну.
Гость
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