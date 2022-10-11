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«Не надрываться от случая к случаю»: спикер горсовета Петрозаводска поделилась секретом здоровья

Новости. Общество
16:09, 30 Октября 2022
фото: Надежда Дрейзис / ВК

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Надежда Дрейзис объяснила, как взрослым неспортивным людям лучше тренироваться.

Спикер Петросовета Надежда Дрейзис рассказала, как лучше заниматься физкультурой взрослым людям, далеким от большого спорта. Она привела мнение эндокринолога Зухры Павловой, которая отвечает на этот вопрос.

«Есть данные, что для взрослых неспортивных людей лучше все-таки делать несколько подходов по 10-15 минут каждый день, чем 2-3 раза в неделю по часу-два. Для здоровья лучше рассчитывать, что вы будете заниматься физкультурой постоянно, а не надрываться от случая к случаю. Я достаточно часто сталкиваюсь с бывшими спортсменами, и у них есть следующая проблема. Даже если они не тренировались год-два, им кажется, что они все в хорошей спортивной форме. Спортивную форму надо восстанавливать и постоянно поддерживать, она с нами не навсегда», — рассказала специалист.

Как рассказала Павлова, первое приобретение — приятный тонус тела — можно будет почувствовать уже через неделю.

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