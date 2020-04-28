Не ночующие в общежитии студенты ПетрГУ лишатся своего койко-места

Не соблюдающих режим самоизоляции студентов Петрозаводского государственного университета отправят в общежитие №1 на 14 дней.

Согласно распоряжению ректора ПетрГУ "О месте проживания обучающихся в период самоизоляции" иногородние студенты должны находиться в общежитии с 21:00 до 09:00. Если они приходят позже 21.00, то им необходимо написать объяснительную с причиной опоздания. Студенты, которые отсутствуют в общежитии хоть одну ночь, будут отправлены в общежитие №1 по адресу улице Ломоносова, 63 на 14 дней.

"Нарушая режим самоизоляции, вы подвергаете опасности не только себя, но и вахтеров, заведующих, ваших соседей, друзей и просто людей, которые живут рядом с вами", - обращаются к иногородним студентам в паблике вуза.

Ранее сообщалось, что студенты-юристы готовы оказать жителям Карелии бесплатную юридическую помощь.