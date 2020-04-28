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Не ночующие в общежитии студенты ПетрГУ лишатся своего койко-места

Новости. Общество
13:58, 29 Апреля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Не соблюдающих режим самоизоляции студентов Петрозаводского государственного университета отправят в общежитие №1 на 14 дней.

Согласно распоряжению ректора ПетрГУ "О месте проживания обучающихся в период самоизоляции" иногородние студенты должны находиться в общежитии с 21:00 до 09:00. Если они приходят позже 21.00, то им необходимо написать объяснительную с причиной опоздания. Студенты, которые отсутствуют в общежитии хоть одну ночь, будут отправлены в общежитие №1 по адресу улице Ломоносова, 63 на 14 дней.

"Нарушая режим самоизоляции, вы подвергаете опасности не только себя, но и вахтеров, заведующих, ваших соседей, друзей и просто людей, которые живут рядом с вами", - обращаются к иногородним студентам в паблике вуза.

Ранее сообщалось, что студенты-юристы готовы оказать жителям Карелии бесплатную юридическую помощь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-04-29 15:06:56
Без репрессий никуда , так про Сталина и Берию и вспомнишь )))Ничего не меняется ((((((((((((( :)
Ткачев
2020-04-29 15:32:19
Изя, Берию вы не заслужили, пока только Ежов.
Изя
2020-04-29 15:43:14
Ткачев, ОНИ , а я то здесь при чём )))
кир
2020-04-29 15:15:17
Изя, поддерживаю.
Изя
2020-04-29 15:26:49
кир, Что у них там происходит . То всем помощь предлагают юридическую , то выгоняют по поводу и без , студентов . Неблагополучная атмосфера какая то (((((((((
Изя
2020-04-29 16:04:25
кир, Чё то закрутил ))))
кир
2020-04-29 15:37:05
Изя, преобладает в обществе, что кто-то должен сделать мне всё. А я обществу, начальнику, власти - ничего. Вы должны, а я - нет.((
новый
2020-04-29 14:04:32
Не надо церемониться. Просто взять - и вышвырнуть из университета. Пусть потом заново поступают.
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