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"Не по-людски это как-то": Мария Шукшина осудила семью погибшего в ДТП с Ефремовым

Новости. Общество
23:30, 16 Июня 2020
фото: © instagram.com/shukshina_maria
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Актриса Мария Шукшина раскритиковала поведение семьи погибшего Сергея Захарова в ДТП с Михаилом Ефремовым.

Звезда возмутилась тем, что родственники мужчины пришли на телевидение на следующий день после произошедшего. Мария заявила, что "не успело остыть тело, уже заключают контракт".

По ее мнению, случившаяся авария "вскрыла нарыв всего общества", который заключается в отсутствии нравственных правил и национальной идеи, пишет "Узнай все".

Кроме того, она не понимает, почему на Ефремова обрушились с очередной волной критики после его видеообращения, а семья Захарова не приняла его извинений. Она возмущена, что Михаил искренне раскаялся, а его не поняли. Мария считает, что Ефремов и так сам будет "бичевать себя" до конца жизни. Она призвала семью погибшего принять у актера деньги и его извинения.

"И еще... переживать горе лучше в церкви, в кругу родных и близких, а не на глазах у всей страны. Не по-людски это как-то, простите…" – сказала Мария Шукшина.

Напомним, 8 июня вечером Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee на Смоленской площади в Москве выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.

За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил травмы и на следующее утро скончался в НИИ имени Склифосовского.

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. По статье "Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть одного и более лиц" ему грозит до 12 лет лишения свободы. Кроме того, актер проходит как свидетель по другому делу – о незаконном производстве и сбыте наркотиков.

Накануне Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ангелина
2020-06-17 00:51:26
Фу-фу-фу.. слов нет
тетка
2020-06-16 23:46:41
А по какому праву Шукшина критикует семью погибшего. Как бы они себя не вели, они закон не нарушали, никого не убили, и обсуждать их просто не этично. Обсуждать надо Ефремова. Пьянство, накозависимость, наглость и грубость никаким самым выдающимся талантом нельзя оправдать. Должен получить то, что заслужил.
А те, кто его защищает, сильно рискуют потерять своих поклонников.
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