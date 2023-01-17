«Не просто потанцевали, спели и разошлись»: глава Карелии рассказал, зачем нужен День республики

Дни республики, которые каждый год проходят в разных районах Карелии, должны сопровождаться улучшением жизни людей.

Об этом заявил сегодня на совещании правительства руководитель региона Артур Парфенчиков.

Он напомнил, что ближайший День республики пройдет летом в Питкяранте.

«Питкярантцы должны увидеть, что не просто пришли, отметили, потанцевали, спели и разошлись», — сказал губернатор.

Согласно плану подготовки к Дню республики, в Питкяранте должны благоустроить центральную площадь и скверы, отремонтировать дороги на улицах Гоголя и Пушкина и покрасить фасады многоквартирных домов на улицах Гоголя и Ленина. Дорожный ремонт затронет также центральные площади поселков Харлу и Салми.

Такую же задачу глава Карелии поставил правительству при подготовке к Дню республики, который пройдет в Суоярви.

«Мы должны людям ко Дню республики что-то подарить. И не что-то, а серьезные, очевидные улучшения. Новый кинотеатр, чтобы люди пришли на праздник, новая библиотека…», — пояснил руководитель региона.