«Не шокируйте печень»: глава Минздрава Карелии попросил не объедаться на Масленицу

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков объяснил, как подготовиться к Великому посту.

Скоро весна и начало Великого поста, напомнил Михаил Охлопков на своей странице в соцсети и объяснил, как подготовиться к этому, какие продукты выбрать.

«Предлагаю компромиссный вариант Великого поста и насыщения организма витаминами. К 40-дневному строгому воздержанию от некоторых видов пищи подходить надо осознанно и ответственно, учитывая своё состояние здоровья», — предупредил Михаил Охлопков и посоветовал обратить внимание на правильное питание и продукты, которые лучше употреблять в феврале.

В Карелии февраль, по словам министра, особенно непростой месяц из-за холода, ветра и недостатка солнечного света. А значит, самое время поддержать свой иммунитет.

«В ежедневном рационе должны присутствовать цитрусовые, яблоки, квашеная капуста и разнообразная зелень, — сказал Михаил Охлопков. — Важно постоянно пополнять запасы витамина С, который оптимально получать в виде отваров и напитков. Больше пейте соков, чай, настоек из шиповника, облепихи, рябины и смородины с минимальным содержанием сахара».

Советы от министра:

— По мнению экспертов, пряные напитки, специи, хрен и чеснок в этот период будут уместны к любому столу.

— Стоит сделать упор на молочные продукты, говяжью печень, яйца, рыбу, морковь, тыкву, шпинат, томаты, перец, бобовые и орехи.

— Употребляйте нежирное мясо, печень, рыба, масло, крупы, зеленые овощи, бобовые, орехи, семечки, рис, яйца и гранат.

— В преддверии весны также полезно почистить свой организм. Вывести токсины, поддержать микрофлору кишечника и обеспечить нормальную работу органов ЖКТ поможет клетчатка. Она есть в отрубях, гречке, сухофруктах, фисташках, брюссельской капусте, фасоли, сельдерее и в петрушке, укропе и луке.

— Хороший очистительный эффект также даёт свекла. Она помогает работе органов пищеварительного тракта, а кроме того, содержит много полезных веществ, в том числе йод, магний, калий и кальций. Важно отметить, что вареная свекла — это низкокалорийный продукт, который можно употреблять во время поста.

«Те, кто хотят с понедельника уйти на пост — не наедайтесь в воскресенье. Нужно переходить с жирной пищи на постную постепенно. Не шокируйте вашу печень! Во всём нужно знать меру», — сказал глава карельского Минздрава.

Не зря наши предки придумали пост — специальные разгрузочные дни для организма.

— Ограничить себя в еде после зимы и особенно, масленичной недели, абсолютно не вредно, а даже полезно. Постная или растительная пища богата клетчаткой, витаминами, биофлаваноидами. Она не только приносит пользу организму, но и легко переваривается, не перегружая работой внутренние органы. Употребляйте овощи, каши, которые способны абсорбировать токсины. Но, чтобы способности к абсорбции не пропали, надо класть меньше или не класть совсем масло и соль.

— В пожилом возрасте для поддержания жизнеспособности клеток животного белка требуется значительно больше. Абсолютно здоровых людей в нашей климатической зоне немного. И, если соблюдать условия Великого поста досконально, то в некоторые дни положен всего один приём пищи в сутки, а при множестве хронических заболеваний это строго противопоказано! В этом случае лучше есть пять-шесть раз в день маленькими порциями. Следует помнить, что истинная цель поста — не отказ от пищи. Всегда можно поговорить со священником и обсудить какие-то правила послабления поста.

«Соблюдать пост можно практически всем. Исключение составляют разве что люди тяжело больные, или те, кто по тем или иным причинам вынуждены соблюдать индивидуальную диету. Так, например, не стоит менять питание больным сахарным диабетом из-за обилия углеводов. А вот людям с хроническими заболеваниями сосудов и ЖКТ, ограничить себя на время в еде будет очень полезно, — посоветовал Михаил Охлопков и добавил. — Каковы еда и питьё — таково и житьё — так гласит народная мудрость».