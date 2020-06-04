Не стало звезды кино Михаила Кокшенова

После продолжительной болезни умер советский и российский актер Михаил Кокшенов, ему было 83 года.

О смерти актера сообщила в соцсети его подруга, поэтесса Любовь Воропаева.

"Умер Миша Кокшенов. Светлая память!" - написала Воропаева.

В октябре прошлого года 5-tv.ru сообщал о том, то актер был доставлен в одну из больниц Москвы. В медучреждение Кокшенова привезли родственники. Поводом для беспокойства послужила гнойная рана на ноге. Несколько лет назад артист перенес инсульт. После этого здоровье 83-летнего артиста так и не восстановилось полностью, пишет "Пятый канал".

Михаил Кокшенов родился в Москве. Окончил Щукинское училище в 1963 году. Сыграл более сотни ролей в театре и кино. Как правило, выступал в комическом амплуа. Он хорошо известен зрителям по кинокартинам "Самая обаятельная и привлекательная", "Белые росы", "Женя, Женечка и "Катюша", "Не может быть!", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди".