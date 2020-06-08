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Не сумевший продать квартиру житель Карелии вынудил домочадцев погасить долги

Новости. Общество
17:40, 08 Июня 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников
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Местный житель накопил долги по ЖКХ, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

Мужчина задолжал за "коммуналку" более 14 тысяч рублей.

В течение долгого времени безработный житель Пряжинского района скрывался от судебных приставов. 

На квартиру должника наложили запрет на регистрационные действия. И когда мужчина захотел продать недвижимость, ему отказали.

Кроме того, другие домочадцы, проживающие в этой же квартире, тоже оказались должниками по кредитным платежам и административным штрафам.

Должник понял, что ситуация серьезная, и не только оплатил свои долги, но и заставил всех домочадцев сделать то же самое.

Долг семейства на сумму более 135 тысяч рублей поступил взыскателям.

Ранее житель Карелии не смог продать автомобиль из-за долга в 10 тысяч рублей.

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Комментарии

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новый
2020-06-08 18:40:39
Очень любят кредиты и очень не любят работать. Либерастня начнет визжать, что работы в районах нет, но самое забавное, что вся эта либерастня живет в Петрозаводске. Зачем вы визжите ? С какой целью ?
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