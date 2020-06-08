Не сумевший продать квартиру житель Карелии вынудил домочадцев погасить долги

Местный житель накопил долги по ЖКХ, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

Мужчина задолжал за "коммуналку" более 14 тысяч рублей.

В течение долгого времени безработный житель Пряжинского района скрывался от судебных приставов.

На квартиру должника наложили запрет на регистрационные действия. И когда мужчина захотел продать недвижимость, ему отказали.

Кроме того, другие домочадцы, проживающие в этой же квартире, тоже оказались должниками по кредитным платежам и административным штрафам.

Должник понял, что ситуация серьезная, и не только оплатил свои долги, но и заставил всех домочадцев сделать то же самое.

Долг семейства на сумму более 135 тысяч рублей поступил взыскателям.

Ранее житель Карелии не смог продать автомобиль из-за долга в 10 тысяч рублей.