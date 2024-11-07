Не только танцы: участники фестиваля-конкурса открыли для себя Карелию

«Карельские перезвоны» завершились, а гости фестиваля все еще под впечатлением.

С 31 октября по 3 ноября 2024 года в Кондопоге проходил фестиваль-конкурс «Карельские перезвоны», собравший талантливых исполнителей из России и Беларуси. Поддержку мероприятию в том числе оказали Московский государственный институт культуры и Московская областная общественная организация «Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы». Об этом рассказали в МАУК «Центр культуры и искусств им. Л. Н. Кекушева», расположенном в городе Ивантеевка Московской области.

Их ансамбли «Пятница» и «Калинка» продемонстрировали высокое мастерство и оригинальность и стали лауреатами конкурса.

Как сообщается, помимо участия в конкурсе, коллективы смогли познакомиться с культурой и природой Карелии. Они посетили Петрозаводск, полюбовались знаменитым водопадом Кивач, окунулись в историю на Марциальных водах и насладились красотами горного парка Рускеала. Особое впечатление на участников произвели «ЧУМовые посиделки» у костра в саамском чуме, где они узнали много интересного о древнем саамском народе.