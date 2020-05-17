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"Не у всех куча денег, чтобы ездить на такси каждый день"

Новости. Общество
11:19, 18 Мая 2020
фото: Администрация Петрозаводска
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Транспортный профсоюз одобрил идею запуска троллейбусов в Петрозаводске в период пандемии коронавируса.

Председатель республиканского комитета профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Сергей Соловьев считает открытие троллейбусных маршрутов в столице Карелии верным решением.

"Что касается троллейбуса, я считаю, что правильное решение. И люди будут просто-напросто довольны. Почему? Потому что не у всех куча денег, чтобы ездить на такси каждый день. Поэтому это решение, я считаю, своевременное. И я думаю, что коллектив троллейбусного управления сделает все возможное, чтобы обезопасить людей", - заявил Сергей Соловьев.

Подробности - в тексте "Вестей Карелии".

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Комментарии

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елпидифор
2020-05-18 13:24:11
Это называется "транспортный профсоюз проснулся!"
Гость
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