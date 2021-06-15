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«Не убираем, не стрижём газоны - что дальше?» - мэр Петрозаводска прокомментировал работу «ТехРента»

Новости. Общество
07:05, 16 Июня 2021
фото: © «ТехРент»

Владимир Любарский ответил на актуальные вопросы, которые задают горожане по ситуации с "ТехРентом".

«Много пришло за последние дни обращений по стрижке газонов, особенно на разделительных полосах в разных районах города. Ход работ никого не устраивает. Одновременно приходят вопросы от работников „Техрента“ и членов их семей о том, почему на предприятии задерживают зарплату на два месяца и нет ли тут вины городских властей. Отвечаю — нет. Так, за апрель документы поданы „Техрентом“ 21.05 - оплата городом осуществлена 24.05. И так далее. За май первую часть документов получили 09.06 — оплата уже в казначействе. Так что, дело не в нас. Обратился к прокурору города Артуру Фрейману с просьбой провести проверку своевременности выплаты заработной платы работникам „Техрента“. Их права, безусловно, должны быть защищены», — написал глава города Любарский на своей странице в соцсетях.

Вместе с тем, Любарский предложил «ТехРенту» выяснить отношения с работодателем, «не прибегая к тем мерам, которые ведут к фактическому прекращению работы предприятия».

«Не убираем, не стрижём газоны — что дальше? Горожане уж точно не виноваты в том, что вам не выплатили вовремя зарплату ваши руководители», — отметил Владимир Любарский.

Ранее поднимался вопрос, кто будет убирать Петрозаводск в случае расторжения контракта с «ТехРентом»?

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Комментарии

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David.
2021-06-16 08:21:48
Показательная фоточка иллюстрирующая местный идиотизм. Какой-то "очень нехороший челевекообразный" нажился на заборах, а страдают все жители.Зимой прямая помеха уборке снега, летом-уборке грязи. Но зато грязная, ржавая "безопасность".
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