"Не вижу проблемы": власти Карелии просят не волноваться родителей, чьи дети в детсадах остались без ужина

По новым нормам СанПиНа детей в детских садах, работающих с 7.30 до 18.00, переводят на 4-разовое питание – родители бьют тревогу, так как дети остались без ужина.

Суть проблемы сводится к тому, что ранее детей в детском саду кормили пять раз, включая горячий ужин. У детских садов есть сокращенный режим работы, когда дети находятся в дошкольном заведении 10 часов, и полный режим работы – воспитанники пребывают в саду 11-12 часов.

По информации властей республики, 80% дошкольных учреждений Карелии работают с 7.30 до 18.00 – то есть 10,5 часов. Роспотребнадзор отнес дошкольные учреждения, которые работают 10,5 часов, к детсадам с сокращенным режимом функционирования.

А новые правила СанПина, которые должны вступить в силу 1 марта 2021 года, предполагают, что детские сады, работающие по сокращенному режиму, должны кормить детей не пять раз, а четыре.

Таким образом, у детей пропал горячий ужин, а с ним и 20-25% витаминов и калорий, которые обязан получать ребенок в детском саду.

Несмотря на то, что до вступления в силу новых правил еще есть время, некоторые руководители дошкольных учреждений уже стали менять режим питания детей, а заодно и объем порций.

В результате социальные сети взорвались от сообщений родителей детсадовцев, которые пишут, что из-за новых требований СанПиНа воспитанников дошкольных учреждений перестали кормить ужином – "дети ходят голодные".

"По новому СанПиНу в детских садах Петрозаводска снимают ужины или уплотненные полдники с 1 марта 2021, а детский сад №8 уже с 12 января 2021 на новый режим питания детей перешел. Теперь малыши получают последнее горячие питание в 11.30-12.00. После сна - чай с булочкой или салат 60 гр. с чаем. Такой режим питания по новому СанПиНу предусмотрен для садов, работающих по сокращенному режиму работы 8-10 часов. Сады Петрозаводска работают 10.5 часов, по полному режиму работы, что указано в уставах детских садов. Для детских садов с полным режимом работы 11-12 часов, все осталось, как прежде. Но наш Роспотребнадзор разъяснил, что 10.5 часов - это сокращенный режим, а не полный. Дети голодные в саду. Это издевательство над ними. Оплата за сад не изменилась, кстати".

"С 1 марта 2021 года в детских садах сокращается количество приёмов пищи! Раньше ребёнок после сна попил кефир, а позже поужинал, то теперь он только попьет кефир и всё! И ВСЁ! До 18.00 ребёнок будет голодным! При этом плата за услуги садика останется в том же размере! Работникам кухни сообщают о сокращении рабочего дня и снижении зарплаты!".

Сегодня на заседании правительства заместитель премьер-министра правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник обратилась к родителям с просьбой не волноваться.

"Сейчас в эфире всех родителей уверяем, что дети как принимали пищу 5 раз, так и будут принимать. Последний прием у нас сейчас происходит в 16.30-17.00, так и будет. Все сейчас отрегулируем. Прошу руководителей детсадов не принимать необдуманных решений и не выдавать в эфир то, что не согласовано с Министерством образования и другими ведомствами".

На комментарий Подсадник глава Карелии Артур Парфенчиков отреагировал замечанием, что нормы, установленные СанПиНом, надо соблюдать и не нарушать закон.

Но Лариса Подсадник ответила, что 30 минут можно двигать как в одну сторону, так и в другую (то есть считать садик, работающий 10.5 часов как учреждение не с сокращенным режимом, а с полным - 11 часов).

"Будем делать не в 17.30, а в 17.00. Не вижу проблемы. В полдник давать яблоко, кефир, а в 17.00 ужин".

Чтобы у руководителей дошкольных учреждений не возникло путаницы, как соблюдать новые требования СанПиН, Артур Парфенчиков предложил создать совместно с Роспотребнадзором письмо, где будет прописано количество приемов пищи и объемы порций.

В мэрии Петрозаводска также попросили родителей детсадовцев не волноваться: "дети не пострадают".

"Сейчас руководители детских садов работают над тем, чтобы установить оптимальный режим питания и привести меню в соответствие с СанПиН, - написали в администрации Петрозаводска. - Дети не пострадают: объёмы и калорийность существенно не изменятся. Полдник будет усиленным, то есть это полноценный приём пищи, а не традиционное сочетание из напитка и фрукта или напитка и выпечки. Стоимость оплаты не изменится".