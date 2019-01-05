Не все дворы Петрозаводска убраны от снега

Мэрия Петрозаводска проверила, как управляющие компании справляются с уборкой снега во дворах.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, сотрудники комитета ЖКХ и МКУ "Служба заказчика" накануне обследовали придомовые территории карельской столицы.





По ряду дворов замечаний нет: дворовые проезды, подходы к подъездам, тротуары расчищены от снега. Так, например, в удовлетворительном состоянии находятся территории, обслуживаемые компаниями "Гарантия плюс", "ОнегоСтройСервис", "Мастер-ремонт".

К ряду управляющих организаций у проверяющих возникли замечания по "фактам отсутствия уборки снега". Также они обратили особое внимание управляющих компаний на необходимость удаления наледи и сосулек с крыш.

Названия управляющих компаний, которые не убрали придомовые территории, в мэрии не озвучивают. Надеемся, что с ними проводится какая-то работа, чтобы они исполнили возложенные на них обязанности.