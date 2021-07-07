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Не желавшего уезжать из России иностранца оштрафовали на севере Карелии

Новости. Общество
10:53, 08 Июля 2021
фото: © slavdelo.dn.ua

Гражданин Украины не хотел уезжать из России и получил за это штраф, но при этом остался в стране, сообщили на сайте Лоухского суда.

Лоухский районный суд рассмотрел дело о привлечении к административной ответственности гражданина Украины.

В ходя расследования суд установил, что иностранный гражданин находился в России без документов, подтверждающих право на проживание в стране, и уклонялся от выезда из России, несмотря на то, что установленный срок пребывания в стране истек.

Гражданин Украины был признан виновным в административном правонарушении и получил штраф в размере 2 тысяч рублей.

При этом, в соответствии с указом Президента РФ «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», иностранец не был выдворен за пределы России.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-07-08 11:16:48
2К он заработает в первый же рабочий день...
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