Неадекватный мужчина бросался под колеса машин в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Ключевском шоссе в Петрозаводске автомобилисты засняли на видео неадекватного пешехода.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовано видео странного поведения пешехода.



«Вот такой гражданин гулял ночью по Ключевскому шоссе, - говорится в сообщении. - Позвонил 112, сказали, звоните 102, позвонил, трубку так не взяли».



Ранее «Столица на Онего» сообщала о жестком столкновении двух автомашин в центре карельской столицы.



