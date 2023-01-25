Две легковушки жестко столкнулись в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

ДТП на Первомайском проспекте в Петрозаводске произошло вечером 27 января.
В минувшую пятницу, 27 января, в 19.58, на Первомайском проспекте, в районе перекрестка с улицей Железнодорожная произошло ДТП.
Машины двигались по проспекту во встречных направлениях. От столкновения автомобили развернуло на проезжей части.
Обошлось без жертв, говорится в сообщении портала «ДТП Петрозаводска и Карелии». Дорожная авария попала в объектив видеокамеры компании «Ситилинк».
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