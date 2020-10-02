Неадекватный водитель протаранил несколько автомобилей в центре Петрозаводска и скрылся (ВИДЕО)

На улице Гоголя в Петрозаводске неадекватный водитель протаранил несколько автомобилей и покинул места ДТП.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, в пятницу, 2 октября около 17:30 в центре карельской столицы произошло сразу несколько аварий с участием легкового автомобиля Chrysler Neon.

Как удалось проследить по камерам видеонаблюдения, иномарка двигалась по улице Гоголя в сторону Гоголевского моста. В районе пересечения с улицей Коммунальная водитель Chrysler Neon протаранил несколько легковых автомобилей.

После инцидента водитель покинул место ДТП и продолжил движение по Лососинскому шоссе и улице Черняховского.

У дома №29 по улице Черняховского водитель закончил движение, припарковав автомобиль. Причина неадекватного поведения пока не понятна.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Видеокамеры компании "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру запечатлели моменты ДТП.