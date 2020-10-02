Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Эксперт рассказал, за что могут выселить из собственного жилья 1
02.10.2020 20:40
Нужно ли исправлять пунктуационную ошибку на стеле воинской славы в Петрозаводске? (ОПРОС) 13
02.10.2020 11:16
"То, что произошло с открытием музея Карельского фронта, напомнило мультфильм "Великое закрытие" 19
02.10.2020 13:03
В центре Петрозаводска запустят "умные светофоры" 1
02.10.2020 16:58
Пять классов за сутки отправили в Карелии на дистанционное обучение из-за COVID-19
02.10.2020 12:04

Неадекватный водитель протаранил несколько автомобилей в центре Петрозаводска и скрылся (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:45, 03 Октября 2020
фото: ДТП ПТЗ, кадр с камеры наружного наблюдения
Загрузка...

На улице Гоголя в Петрозаводске неадекватный водитель протаранил несколько автомобилей и покинул места ДТП.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, в пятницу, 2 октября около 17:30 в центре карельской столицы произошло сразу несколько аварий с участием легкового автомобиля Chrysler Neon.

Как удалось проследить по камерам видеонаблюдения, иномарка двигалась по улице Гоголя в сторону Гоголевского моста. В районе пересечения с улицей Коммунальная водитель Chrysler Neon протаранил несколько легковых автомобилей.

После инцидента водитель покинул место ДТП и продолжил движение по Лососинскому шоссе и улице Черняховского.  

У дома №29 по улице Черняховского водитель закончил движение, припарковав автомобиль. Причина неадекватного поведения пока не понятна. 

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Видеокамеры компании "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру запечатлели моменты ДТП.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.09.2020, 13:18
Парфенчиков высказался о введении дистанционного обучения в школах Карелии
28.09.2020, 06:40
В Сети появились шокирующие фото из дела поисковика из Карелии Юрия Дмитриева
28.09.2020, 10:06
Опрос показал "колоссальное расслоение" между школьниками из-за дистанционного обучения
29.09.2020, 16:57
Верховный суд Карелии отправил Юрия Дмитриева за решетку на 13 лет
27.09.2020, 09:17
Предприниматель из Петрозаводска рассказал о том, как "помогают малому бизнесу загнуться"
27.09.2020, 21:40
Вдова Дмитрия Марьянова рассекретила предсмертные слова артиста

Аналитика

01.10.2020 10:05
Капитал
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антигены COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
В Карелии могут появиться частные лесовладельцы 3
29.09.2020 15:46
"Социальный эффект" 1
29.09.2020 12:55
В эпицентре "свинской" деятельности
29.09.2020 12:10
Реболы сказали форелеводству "Нет!"
29.09.2020 09:42
Вся аналитика

Чтиво

02.10.2020 12:50
Личное мнение
"Это было великое закрытие!" 7
Музей Карельского фронта проработал после своего торжественного открытия всего два дня.
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 17
23.09.2020 11:38
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»