Неблагополучная демографическая ситуация в Карелии может усугубиться из-за коронавируса

Пандемия коронавируса может привести к спаду рождаемости и, как следствие, ускорению естественной убыли населения в регионах России, в том числе, в Карелии.

Такой прогноз дали эксперты агентства РИА Рейтинг, которые по заказу РИА Новости составили демографический рейтинг российских регионов на основании данных Росстатат об убыли и приросте населения в 2017-2019 годах.

Карелия заняла в нем 63 место. За 3 года общая убыль населения в республике составила 2,1%. Естественная убыль – 9 тыс. человек, миграционная - 3,6 тыс. человек. Подробнее о прогнозе демографической ситуации в связи с коронавирусом, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".