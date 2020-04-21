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Неблагополучная демографическая ситуация в Карелии может усугубиться из-за коронавируса

Новости. Общество
15:53, 21 Апреля 2020
фото: pixabay
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Пандемия коронавируса может привести к спаду рождаемости и, как следствие, ускорению естественной убыли населения в регионах России, в том числе, в Карелии.

Такой прогноз дали эксперты агентства РИА Рейтинг, которые по заказу РИА Новости составили демографический рейтинг российских регионов на основании данных Росстатат об убыли и приросте населения в 2017-2019 годах.

Карелия заняла в нем 63 место. За 3 года общая убыль населения в республике составила 2,1%. Естественная убыль – 9 тыс. человек, миграционная - 3,6 тыс. человек.

Подробнее о прогнозе демографической ситуации в связи с коронавирусом, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Владимир11
2020-04-21 17:51:53
Любовь, запетая до дыр
Тебе одной спасать наш мир
Оковы, нефть и все ракеты
Не стоят будущей планеты!
новый
2020-04-21 16:28:27
Полная фигня. Личинки, которых произведут сейчас, смогут производить прибыль и пользу для общества минимум через 18 лет. И то при условии, что сами в этом возрасте тоже не станут мамочками. А до тех пор процесс сегодняшнего разможения и дальнейшего содержания личинок убыточен и затратен. И вряд ли окупится : одни станут блогерами, другие общественными деятелям, карельскими учОными и т.д.
Андрей Дубенский
2020-04-21 16:26:31
Так дайте за пащенка еще по три лимона, и щас вам наплодят!!!


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