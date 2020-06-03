Небольшие дожди и теплая погода ожидаются в четверг в Карелии

О погоде на 4 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в четверг ночью будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем – облачно с прояснениями, возможен дождь.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем – порывистый.

Ночью будет +7, +9 градусов, днем потеплеет до +17.



В Карелии ночью также будет переменная облачность, на юге пройдет небольшой дождь. Днем – облачно с прояснениями, в большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем – порывистый.



Температура воздуха ночью задержится на показателях +6, +11. Днем потеплеет до +18 градусов, местами до +22.