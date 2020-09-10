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Небольшие дожди прогнозируют на субботу в Карелии

Новости. Погода
17:00, 11 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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О погоде на 12 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем пройдет небольшой дождь.

Ветер юго-западный умеренный.

Ночью будет +5, +7 градусов, днем потеплеет до +15.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов ожидается небольшой дождь.

Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +3, +8. Может похолодать до 0. Днем потеплеет до +15 градусов.

 

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