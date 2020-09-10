Небольшие дожди прогнозируют на субботу в Карелии

О погоде на 12 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем пройдет небольшой дождь.

Ветер юго-западный умеренный.



Ночью будет +5, +7 градусов, днем потеплеет до +15.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов ожидается небольшой дождь.



Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +3, +8. Может похолодать до 0. Днем потеплеет до +15 градусов.