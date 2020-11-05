В День Великой Октябрьской Социалистической революции в Карелии будет плюсовая температура

О погоде на 7 ноября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в субботу в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. День пройдет без существенных осадков.

Ветер западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +2,+4 градуса, днем потеплеет до +6,+8 градусов. Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии также будет облачная погода с прояснениями.

Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, на севере мокрого снега. Ночью и утром на дорогах обещают местами гололедицу. Ветер ночью западный, северо-западный умеренный, порывистый, днем западный, юго-западный умеренный.

Ночью похолодает до 0, +5 градусов, по северным районам местами до -2 градусов, днем воздух прогреется до +3, +8 градусов.