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Небольшие осадки выпадут в пятницу в Карелии

Новости. Погода
17:00, 14 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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О погоде на 15 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу будет облачно с прояснениями. Днем пройдет небольшой дождь.

Ветер юго-западный умеренный.

Ночью будет +1, +3 градуса, днем потеплеет до +11.

В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов республики выпадет мокрый снег и пройдет дождь. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +3, -2 градуса, при прояснениях подморозит до -5. Днем потеплеет до +12 градусов.

 

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