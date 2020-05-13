Небольшие осадки выпадут в пятницу в Карелии

О погоде на 15 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу будет облачно с прояснениями. Днем пройдет небольшой дождь.

Ветер юго-западный умеренный.



Ночью будет +1, +3 градуса, днем потеплеет до +11.

В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов республики выпадет мокрый снег и пройдет дождь. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +3, -2 градуса, при прояснениях подморозит до -5. Днем потеплеет до +12 градусов.