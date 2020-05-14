Небольшие осадки выпадут в субботу в Карелии

О погоде на 16 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу будет облачно с прояснениями. Днем пройдет небольшой дождь.



Ветер юго-западный, южный: ночью – слабый, днем – умеренный.

Ночью будет +1, -1 градус, днем потеплеет до +10.



В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов республики выпадет мокрый снег и пройдет дождь. На дорогах гололедица.



Ветер юго-западный, южный: ночью – слабый, днем – умеренный.



Температура воздуха ночью задержится на показателях +3, -2 градуса, при прояснениях подморозит до -6. Днем потеплеет до +12 градусов.