Небольшое понижение температуры ожидается в понедельник в Карелии

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фото: "Столица на Онего"
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О погоде на 28 сентября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, 28 сентября в Карелии ожидается переменная облачность. По северным районам местами пройдет небольшой дождь.

Ветер юго-восточный умеренный.

Ночью температура воздуха составит +6, +11°С, местами до +3°С. Днем воздух прогреется до +14, +19°С, на севере +11,+16°С.

В Петрозаводске будет также переменная облачность. Без осадков.

Столбик термометра остановится на отметке +8, +10°С, днем +15, +17°С.

Атмосферное давление будет слабо расти.

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