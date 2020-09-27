Небольшое понижение температуры ожидается в понедельник в Карелии

О погоде на 28 сентября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, 28 сентября в Карелии ожидается переменная облачность. По северным районам местами пройдет небольшой дождь.
Ветер юго-восточный умеренный.
Ночью температура воздуха составит +6, +11°С, местами до +3°С. Днем воздух прогреется до +14, +19°С, на севере +11,+16°С.
В Петрозаводске будет также переменная облачность. Без осадков.
Столбик термометра остановится на отметке +8, +10°С, днем +15, +17°С.
Атмосферное давление будет слабо расти.
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