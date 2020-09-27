Небольшое понижение температуры ожидается в понедельник в Карелии

О погоде на 28 сентября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, 28 сентября в Карелии ожидается переменная облачность. По северным районам местами пройдет небольшой дождь.

Ветер юго-восточный умеренный.

Ночью температура воздуха составит +6, +11°С, местами до +3°С. Днем воздух прогреется до +14, +19°С, на севере +11,+16°С.

В Петрозаводске будет также переменная облачность. Без осадков.

Столбик термометра остановится на отметке +8, +10°С, днем +15, +17°С.

Атмосферное давление будет слабо расти.