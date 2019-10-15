Небольшой дождь и снег ожидаются в Карелии в среду

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О погоде на 16 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в среду будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем умеренные осадки в виде дождя и дождя со снегом.
Ветер ночью юго-западный, южный слабый, днем – восточный, юго-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью составит 0, +2 градуса, днем будет +2, +4.
В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью и днем ожидаются небольшие осадки. По южным районам – умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.
Ветер ночью юго-западный, южный слабый, днем – восточный, юго-восточный умеренный.
Ночью похолодает до +2, -3 градусов. Днем потеплеет до +1, +6.
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