Небольшой дождь ожидается в пятницу в Карелии

О погоде на 8 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в пятницу будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер ночью северо-западный, днем – западный, юго-западный умеренный.
Ночью будет +1, +3 градуса, днем потеплеет до +13.
В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь.
Ветер ночью северо-западный, западный, днем – западный, юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью задержится на показателях -2, +3 градуса. Днем потеплеет до +13.
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