Небольшой дождь ожидается в пятницу в Карелии

О погоде на 8 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер ночью северо-западный, днем – западный, юго-западный умеренный.

Ночью будет +1, +3 градуса, днем потеплеет до +13.

В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь.



Ветер ночью северо-западный, западный, днем – западный, юго-западный умеренный.



Температура воздуха ночью задержится на показателях -2, +3 градуса. Днем потеплеет до +13.