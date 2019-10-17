Небольшой дождь ожидается в пятницу в Карелии

О погоде на 18 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь.



Ветер юго-восточный, восточный умеренный.



Температура воздуха ночью составит 0, +2 градуса, днем будет +2, +4.



В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.



Ветер юго-восточный, восточный умеренный.



Ночью похолодает до +3, -2 градусов, местами до -5. Днем потеплеет до +1, +6 градусов.