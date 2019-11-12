Небольшой мороз и мокрый снег ожидаются в Карелии в среду

О погоде на 13 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду будет облачно. Днем пройдет небольшой дождь. На дорогах гололедица.



Ветер южный, юго-восточный умеренный.



Ночью будет -1, -3, днем температура воздуха составит +2, +4 градуса.



В районах Карелии будет облачно, ночью с прояснениями. Возможен мокрый снег и дождь. Местами слабый гололед. На дорогах гололедица.



Ветер южный, юго-восточный умеренный.



Ночная температура составит 0, -5 градусов, на севере похолодает до -10. Днем потеплеет до +1, +6 градусов.