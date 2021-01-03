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Небольшой снег и гололедица ожидаются в понедельник в Карелии

Новости. Погода
17:00, 03 Января 2021
фото: Столица на Онего
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О погоде на понедельник, 4 января, рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в понедельник в Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов, днем местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный слабый.

Среднесуточная температура воздуха составит -3, -8°С, на севере местами подморозит до -13°С.

В Петрозаводске также ожидается облачная погода с прояснениями и небольшим снегом. На дорогах гололедица.

Столбик термометра остановится на отметке -3, -5°С.

Атмосферное давление будет расти.

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