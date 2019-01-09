Небольшой снег и легкий мороз ожидаются в Карелии 10 января

О погоде на 10 января рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 10 января будет облачная с прояснениями погода. Ночью выпадет умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер ночью западный, северо-западный, днем западный, юго-западный слабый.

Температура днем и ночью составит -6,-8 градусов.

В Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, на юге местами умеренный снег. На дорогах гололедица.

Ветер ночью переменных направлений слабый, днем на севере юго-западный умеренный.

Температура ночью -6,-11 градусов, при прояснениях местами до -20. Днем потеплеет до -5 градусов, местами температура поднимется до -13.