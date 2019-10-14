Небольшой снег пройдет во вторник в Карелии

О погоде на 15 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.



Ветер северо -западный, северный умеренный.



Ночная температура составит 0, +2 градуса, днем воздух прогреется до +3, +5.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер северо-западный, северный умеренный.



Ночью похолодает до +3, -2 градусов. Днем потеплеет до +2, +7.