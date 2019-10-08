Небольшой снег с дождем ожидаются в Карелии в среду

О погоде на 9 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду будет облачно с прояснениями. Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, днем с дождем. Ночью местами на дорогах гололедица.

Ветер западный, юго-западный умеренный.

Ночная температура составит 0, -2 градуса, днем воздух прогреется до +2, +4.



В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки ночью в виде снега, днем – мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Ветер западный, юго-западный умеренный.

Ночью похолодает до -3, +2 градусов. Днем потеплеет до +1, +6.