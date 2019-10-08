Небольшой снег с дождем ожидаются в Карелии в среду

Новости по теме
Загрузка...
О погоде на 9 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в среду будет облачно с прояснениями. Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, днем с дождем. Ночью местами на дорогах гололедица.
Ветер западный, юго-западный умеренный.
Ночная температура составит 0, -2 градуса, днем воздух прогреется до +2, +4.
В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки ночью в виде снега, днем – мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах гололедица.
Ветер западный, юго-западный умеренный.
Ночью похолодает до -3, +2 градусов. Днем потеплеет до +1, +6.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
03.10.2019, 07:15
06.10.2019, 09:37
01.10.2019, 13:33
06.10.2019, 11:16
07.10.2019, 10:59
Аналитика
Сегодня 14:37
Обществоведение
Бывшему руководителю управления потребительского рынка Петрозаводска пришлось отвечать в суде за пресечение несанкционированной торговли.
07.10.2019 15:41
03.10.2019 09:49
02.10.2019 11:21
Чтиво
07.10.2019 13:23
Без политики
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
07.10.2019 13:18
03.10.2019 09:13
01.10.2019 13:49
Медиа
07.10.2019 10:28
Опрос
Делаете ли вы на зиму заготовки?
Комментарии