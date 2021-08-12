«Небоскребное» жилищное строительство в Карелии превысило среднероссийский уровень

Доля высотного строительства жилья в Карелии к середине 2021 года превысила 28%, что почти в 5 раз больше, чем в 2019 году.

Этот показатель, рассчитанный по площади жилья, превышает среднероссийский уровень, который составляет 26,7%.

Такие данные приведены в аналитическом обзоре Единого ресурса застройщиков за 7 месяцев 2021 года.

Из общего числа новостроек 15% составляют дома высотой 25 этажей и выше. Еще 12% — 13-17 этажей, 24% — 9-12 этажей.

Но в основном застройщики возводят дома высотой 4-8 этажей. Их доля составляет 42%.