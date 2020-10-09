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Небритых мужчин без модельных стрижек ждут на съемках сериала в Карелии (ВИДЕО)

Новости. Культура
14:50, 09 Октября 2020
фото: © кадр из видео
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В Лахденпохском районе снимают драматический триллер "Выжившие".

В паблике "ЛахденпохьЯ - Навсегда!" пишут о нуждах кинематографистов, приехавших в Карелию для съемок сериала "Выжившие". На съемочную площадку приглашают мужчин.

"20 октября нужны 10 патрульных (АМС), 23 октября - 6 патрульных (групповка) для московского проекта "Выжившие". Проект для платформы. Важно! Мужчины нужны небритые! Без модельных стрижек!" – говорится в сообщении.

В первый съемочный день, который прошел 8 октября возле кирхи в Лумиваара, на площадке работала корова местных жителей. Об этом сообщается в паблике "ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!".

"Сегодня наша красавица-кормилица Ночка, приняла участие в съемках фильма в поселке Лумиваара. Фильм снимают про мародеров, название его "Выжившие". Целый день она снималась как настоящая актриса", - пишет хозяйка коровы, которая разметила на своей старинце в "ВКонтакте" фото и видео с кинематографической площадки.

Сериал режиссера Андрея Прошкина "Выжившие" – это история о постапокалиптическом мире, в котором осталось немного людей после падения цивилизации. Все они заражены странным вирусом, который поражает участок мозга, отвечающий за сон. Чтобы человек проснулся, его нужно будить. Общая беда должна объединить людей, которые остались в живых, но человеческая природа диктует свои условия. Люди больше не доверяют друг другу. Вооруженные банды рыщут в поисках бензина и еды, пишет "Вокруг.тв".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-10-09 15:22:29
Творческая шелупонь очередную бредятину снимает. Хде леповецкий ?
Юнипер
2020-10-09 15:10:56
Фукс, вечно небритый, как раз подойдет. Всё равно ничего не делает
протестанутый
2020-10-09 15:51:05
Юнипер, не согласен. Этот читун неоднократно был замечен в барбершопе на Красноармейской рядом с агрекалчнутым сараем. Частенько туда заскакивает перед своими читками.
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