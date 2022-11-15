Недавно отремонтированная «Галерея героев» в Петрозаводске осталась без света (ФОТО)

В мемориале «Галерея Героев Советского Союза — уроженцев Карелии», по словам петрозаводчан, не работает часть подсветки.

В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» было опубликовано фото мемориала «Галерея Героев Советского Союза — уроженцев Карелии», расположенного на улице Антикайнена и Красной.

«Для администрации города. Недавно сделана реставрация галереи героев, часть подсветки, к сожалению, уже не работает», — прокомментировал фото его автор.

Напомним, ремонт мемориала, открытого в 1977 году, был произведен в нынешнем, 2022 году. Благоустройство «Галереи героев» завершилось осенью.