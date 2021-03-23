Недавно отремонтированная трасса в Карелии треснула в морозы: объясняют нехваткой денег

Асфальтобетонное покрытие автодороги "Шуйская-Гирвас", капитально отремонтированное в прошлом году, пошло трещинами из-за промерзания дорожного полотна.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице Минтранса республики "Дороги Карелии" Вконтакте.

Повреждения обнаружены с нулевого по сорок седьмой километр дороги.

"Из-за низких температур в асфальтобетонном покрытии возникли осевые (проходящие по центру дороги), продольные и поперечные трещины, причиной появления которых стало глубокое промерзание земляного полотна", - говорится в сообщении.

Большая часть повреждений будет устранена в рамках гарантийных обязательств подрядной организации.

В мае специалисты выполнят дополнительный анализ состояния наиболее поврежденных отрезков автодороги, проходящих по сложным грунтам, из-за промерзания которых произошло смещение асфальтобетонного покрытия, произведут оценку объема необходимых работ и примут решение о времени ремонта.

"Дороги Карелии" объяснили, почему капитальный ремонт не защитил трассу от таких повреждений.

"Для предотвращения появления подобных дефектов необходима замена основания дорожного полотна и устройство морозозащитного слоя из специально подобранных грунтов, однако объем средств, выделенных ранее на ремонт этой дороги в рамках нацпроекта, предусматривал только замену асфальтобетонного покрытия", - сказано в сообщении.