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Недавно отремонтированная трасса в Карелии треснула в морозы: объясняют нехваткой денег

Новости. Общество
08:20, 24 Марта 2021
фото: правительство Карелии
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Асфальтобетонное покрытие автодороги "Шуйская-Гирвас", капитально отремонтированное в прошлом году, пошло трещинами из-за промерзания дорожного полотна.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице Минтранса республики "Дороги Карелии" Вконтакте.

Повреждения обнаружены с нулевого по сорок седьмой километр дороги.

"Из-за низких температур в асфальтобетонном покрытии возникли осевые (проходящие по центру дороги), продольные и поперечные трещины, причиной появления которых стало глубокое промерзание земляного полотна", - говорится в сообщении.

Большая часть повреждений будет устранена в рамках гарантийных обязательств подрядной организации.

В мае специалисты выполнят дополнительный анализ состояния наиболее поврежденных отрезков автодороги, проходящих по сложным грунтам, из-за промерзания которых произошло смещение асфальтобетонного покрытия, произведут оценку объема необходимых работ и примут решение о времени ремонта.

"Дороги Карелии" объяснили, почему капитальный ремонт не защитил трассу от таких повреждений.

"Для предотвращения появления подобных дефектов необходима замена основания дорожного полотна и устройство морозозащитного слоя из специально подобранных грунтов, однако объем средств, выделенных ранее на ремонт этой дороги в рамках нацпроекта, предусматривал только замену асфальтобетонного покрытия", - сказано в сообщении.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
наташка
2021-03-24 09:37:27
Пофиг. В тнх местах не шастаю
баян
2021-03-24 09:33:20
А когда в городе начнут дырки заделывать?А то снег сошёл а с ним и асфальт
David .
2021-03-24 09:26:14
Психология нищеброда в действиях. По факту деньги не сэкономили, а тупо просрали!
Изя
2021-03-24 09:07:39
Харя не у кого в минтрансе не треснула ??????? :)
ромео
2021-03-24 08:46:37
устранят по гарантии, вам какое собачье дело?

В Америке же не треснуло ничего
David .
2021-03-24 09:41:58
ромео, для тупых- надо ВСЁ переделывать!
лесоруб
2021-03-24 08:41:46
ну разве это известно судебным приставам?
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