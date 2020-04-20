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Недавно созданное в Карелии госучреждение начало работать и купило себе служебные иномарки

Новости. Общество
11:28, 21 Апреля 2020
фото: официальный сайт "К-Моторс"
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Новое государственное казенное учреждение "Карелприрода", приступившее к работе в начале 2020 года, решило приобрести себе служебный автотранспорт.

Это следует из документации к аукциону на покупку двух легковых автомобилей с начальной ценой контракта 2,4 млн рублей.

Согласно техническому заданию, каждый из автомобилей должен иметь в комплектации все основные достижения мирового автопрома – от АКПП до системы помощи при старте в гору и спуске с горы.

Зачем создано учреждение "Карелприрода", и на каких автомобилях будут ездить его сотрудники, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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