Недостроенный по программе расселения аварийного жилья дом в Карелии пустят с молотка

Администрация города Сортавала в Карелии выставила на аукцион один из домов, который строился по программе расселения аварийного жилья, но был «заморожен» по вине подрядчика.

Продажа дома как объекта незавершенного строительства предусмотрена программой приватизации муниципального имущества.

Согласно аукционной документации, степень готовности объекта составляет 11%.

Власти готовы продать его за 13,2 млн рублей.

Строительство дома началось в 2015 году, но в 2017 году строительная компания, получившая подряд, ушла с объекта, и стройка остановилась.