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Недостроенный по программе расселения аварийного жилья дом в Карелии пустят с молотка

Новости. Общество
11:47, 02 Декабря 2021
фото: Николай Смирнов/ИА "Республика"

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Администрация города Сортавала в Карелии выставила на аукцион один из домов, который строился по программе расселения аварийного жилья, но был «заморожен» по вине подрядчика.

Продажа дома как объекта незавершенного строительства предусмотрена программой приватизации муниципального имущества.

Согласно аукционной документации, степень готовности объекта составляет 11%.

Власти готовы продать его за 13,2 млн рублей.

Строительство дома началось в 2015 году, но в 2017 году строительная компания, получившая подряд, ушла с объекта, и стройка остановилась.

 

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Комментарии

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Вася
2021-12-02 12:44:26
А что мы можем сделать? ответ ничего!
Аркадий бро
2021-12-02 12:35:08
Кругом бардак! На людей всем плевать! 39 лет "перестраивается"!?! Но только пилить и воровать хорошо получается,и иногда посадят кого нибудь. .но "лучиным " везёт всегда...
кир
2021-12-02 12:21:12
Почему никто не арестован?
Гость
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