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Недовольная клиентка избила диспетчера такси в районе Карелии

Новости. Криминал
11:57, 27 Апреля 2021
фото: © pixabay.com
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В Олонце недовольная клиентка набросилась с кулаками на диспетчера службы такси, сообщили в МВД Карелии.

К олонецким полицейским обратилась 34-летняя горожанка и сообщила, что ее избили прямо на рабочем месте.

Как выяснилось, жительница Олонца выполняет обязанности диспетчера в службе такси. Когда она находилась на смене, в офис зашла незнакомая женщина. Она стала высказывать претензии по поводу оказания услуги, а затем набросилась на диспетчера с кулаками. В итоге недовольная клиентка покинула помещение, а пострадавшей понадобилась помощь медиков.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемой была установлена. К преступлению оказалась причастна 46-летняя местная жительница.

По статье «Побои» возбуждено уголовное дело. Недовольной клиентке грозит до двух лет лишения свободы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-04-27 12:42:13
Бабы - дуры.
врунофф
2021-04-27 12:07:12
Самобытность. Кстати, хде наш Миша ?
Гость
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