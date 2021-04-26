Недовольная клиентка избила диспетчера такси в районе Карелии

В Олонце недовольная клиентка набросилась с кулаками на диспетчера службы такси, сообщили в МВД Карелии.

К олонецким полицейским обратилась 34-летняя горожанка и сообщила, что ее избили прямо на рабочем месте.

Как выяснилось, жительница Олонца выполняет обязанности диспетчера в службе такси. Когда она находилась на смене, в офис зашла незнакомая женщина. Она стала высказывать претензии по поводу оказания услуги, а затем набросилась на диспетчера с кулаками. В итоге недовольная клиентка покинула помещение, а пострадавшей понадобилась помощь медиков.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемой была установлена. К преступлению оказалась причастна 46-летняя местная жительница.

По статье «Побои» возбуждено уголовное дело. Недовольной клиентке грозит до двух лет лишения свободы.