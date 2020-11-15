Нефтепродукты попали в реку Муезерка в Карелии после аварии с лесовозом на аварийном мосту

Боновые заграждения установили на реке Муезерка, где рядом с водозабором поселка в воду упал лесовоз "Урал", сообщили в Минприроды Карелии,

В минувшую пятницу, 13 ноября, в 10:30 лесовоз "Урал" проломил мост и опрокинулся в реку Муезерка. Инцидент произошел на старом мосту с юго-западной стороны поселка Муезерский в районе улицы Набережной. После опрокидывания автомобиля нефтепродукты (дизельное топливо, масла) попали в реку, образуя на поверхности характерную радужную пленку.

Как отметили в Минприроды республики, ситуация вызвала опасение в связи с нахождением в 500 метрах ниже по течению реки поселковых водозаборных сооружений. Поскольку установить степень повреждения автомобиля до его подъема из воды не представилось возможным, на совещании районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций было приято решение установить боновые заграждения. Они должны препятствовать распространению нефтепродуктов по реке.

Экологические инспекторы Минприроды выезжали на место происшествия и осмотрели акваторию водоохранной зоны реки Муезерка. Они также присутствовали вечером 15 ноября при подъеме лесовоза из воды. Автомобиль был извлечен на берег, первичный осмотр не показал повреждений топливных баков. Тем не менее, до полного сбора нефтяной пленки с места происшествия боновые заграждения еще не сняты.

В настоящее время по факту ДТП проводятся следственные действия, устанавливается собственник моста и лица, допустившие эксплуатацию сооружения в аварийном состоянии.

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