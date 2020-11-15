Глава администрации Кемского района назвал отличными анализы воды после аварии на ГЭС в Карелии

В Карелии завершается очистка реки Кемь от мусора: глава администрации Кемского района Дмитрий Петров считает отличными анализы местной воды.

Дмитрий Петров на своей странице в соцсети сообщил о завершении работ по очистке акватории реки Кемь от плавучего мусора.

"Завершаются работы ОПО очистке акватории реки Кемь от плавучего мусора. Что могли собрали. Участки с наличием загрязнений обработаны реагентами. Анализы на содержание нефтепродуктов отличные. (ни по одному из анализов нет превышения).", - написал он.

Напомним, вечером 24 октября чрезвычайная ситуация произошла на ГЭС-2, которая расположена на левом берегу реки Кемь. Дамбу прорвало с левой стороны электростанции. Длина прорыва – около 20 метров.

Ранее глава администрации Кемского муниципального района Дмитрий Петров сообщал, что не менее 600 литров трансформаторного масла попало в реку Кемь после аварии на ГЭС.

Затем Петров заявлял о готовности искупаться в районе аварии на Белопорожских ГЭС, поскольку посчитал воду там чистой, однако сотрудники МЧС пообещали его не спасать.

Позднее Дмитрий Петров утверждал, что трансформаторное масло, оказавшееся в местной реке после аварии на Белопорожских ГЭС, не представляет существенной угрозы.