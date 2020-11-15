890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Карелии ввел новые ограничения для магазинов из-за коронавируса 19
15.11.2020 17:28
Коронавирус унес еще две жизни в Карелии
Сегодня 08:58
Названо имя единственного наследника Армена Джигарханяна 3
15.11.2020 21:40
Дождь, снег и гололедица ожидаются в понедельник в Карелии 2
15.11.2020 17:00
В построенном на месте рынка ФОКе в Петрозаводске торгуют пиццей и пивом (ФОТОФАКТ) 12
Сегодня 07:25
Главный терапевт Карелии рассказала, кто из больных коронавирусом нуждается в госпитализации 6
15.11.2020 14:58

Глава администрации Кемского района назвал отличными анализы воды после аварии на ГЭС в Карелии

Новости. Общество
10:45, 16 Ноября 2020
фото: © пресс-служба главы Республики Карелия
Загрузка...

В Карелии завершается очистка реки Кемь от мусора: глава администрации Кемского района Дмитрий Петров считает отличными анализы местной воды.

Дмитрий Петров на своей странице в соцсети сообщил о завершении работ по очистке акватории реки Кемь от плавучего мусора.

"Завершаются работы ОПО очистке акватории реки Кемь от плавучего мусора. Что могли собрали. Участки с наличием загрязнений обработаны реагентами. Анализы на содержание нефтепродуктов отличные. (ни по одному из анализов нет превышения).", - написал он.

Напомним, вечером 24 октября чрезвычайная ситуация произошла на ГЭС-2, которая расположена на левом берегу реки Кемь. Дамбу прорвало с левой стороны электростанции. Длина прорыва – около 20 метров.

Ранее глава администрации Кемского муниципального района Дмитрий Петров сообщал, что не менее 600 литров трансформаторного масла попало в реку Кемь после аварии на ГЭС.

Затем Петров заявлял о готовности искупаться в районе аварии на Белопорожских ГЭС, поскольку посчитал воду там чистой, однако сотрудники МЧС пообещали его не спасать.

Позднее Дмитрий Петров утверждал, что трансформаторное масло, оказавшееся в местной реке после аварии на Белопорожских ГЭС, не представляет существенной угрозы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Копатыч
2020-11-16 11:19:10
Не лез бы вперёд рег.власти , прокуроров , экспертов . Опять же опозорится и оскандалится . Лучше бы жевал чего-нибудь .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.11.2020, 16:00
Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента
13.11.2020, 13:00
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
14.11.2020, 17:02
Мужчина умер на улице в Петрозаводске (ВИДЕО)
11.11.2020, 16:42
Завершился суд по делу о смерти пациента в больнице из-за врачебной ошибки в Петрозаводске
13.11.2020, 19:54
Глава Карелии запретил магазинам обслуживать до обеда любых клиентов, кроме стариков
09.11.2020, 16:28
Рефинансирование ипотеки по ставке от 2,7% предложил Россельхозбанк

Аналитика

13.11.2020 13:00
Капитал
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
Почему все больше покупателей выбирают квартиры с отделкой "под ключ", рассказали в компании "Баренц Групп".
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
13.11.2020 12:40
Когда лениться не грех
13.11.2020 12:30
"Карельский язык – наше общее наследство" 6
12.11.2020 09:18
"Зачистка перед выборами" 2
10.11.2020 15:37
Вся аналитика

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 15
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 18
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»