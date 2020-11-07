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Глава администрации района Карелии считает, что при аварии на Белопорожских ГЭС в реку попало безвредное масло

Новости. Общество
16:26, 08 Ноября 2020
фото: Дмитрий Петров / ВК
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Возглавляющий администрацию Кемского района Дмитрий Петров утверждает, что трансформаторное масло, оказавшееся в местной реке после аварии на Белопорожских ГЭС, не представляет существенной угрозы.

Дмитрий Петров рассказал в соцсети о повторном выезде на реку Кемь, в ходе котрого он не заметил следов масштабного загрязнения воды.

"Проводил визуальный осмотр акватории и береговой линии (левый берег) в районе пос. Шомба и до впадения реки Шомба (5 - 8 км. ниже по течению от Белопорожских ГЭС). По итогам осмотра можно сказать следующее - река Кемь гораздо больше загрязнена негативными комментариями в соцсетях, чем нефтепродуктами", - заявил он.

"Вдоль береговой линии не наблюдается следов загрязнения. Есть незначительные остатки загрязнения нефтепродуктами в тихих местах, вдоль берегов (в затонах; там, где река замедляет своё течение, и по берегам - в местах, где скопился плавучий мусор)", - добавил Петров.

Он заявил, что сейчас начинаются работы по очистке акватории от плавучего мусора. Участки, где будут выявлены загрязнения, планируется обработать специальными реагентами.

"Нефтепродукты, предположительно, попавшие в реку, - трансформаторное масло. Оно чистое, только с завода, не работало от слова совсем. То есть опасных веществ, образующихся при работе, в нем нет. Согласен, что это масло в любом случае является чужеродной субстанцией для воды реки Кемь. В силу своих физико-химических свойств масло с водой не смешивается. Распространяется тонкой пленкой по поверхности. Опасности для системы водоснабжения поселений, расположенных ниже по реке не представляет (водозабор Кривопорожского поселения расположен на глубине 5 метров, водозабор Кеми - на глубине 9 метров)", - заявил Петров.

Ранее глава администрации Кемского района Дмитрий Петров заявлял, что планировал искупаться в районе аварии на Белопорожских ГЭС, однако сотрудники МЧС пообещали его не спасать.

Ранее глава администрации Кемского муниципального района Дмитрий Петров сообщал, что не менее 600 литров трансформаторного масла попало в реку Кемь после аварии на ГЭС.

Напомним, вечером 24 октября чрезвычайная ситуация произошла на ГЭС-2, которая расположена на левом берегу реки Кемь. Дамбу прорвало с левой стороны электростанции. Длина прорыва – около 20 метров.

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Комментарии

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бюджет
2020-11-08 17:44:06
Ну пусть в стакан, вместо заварки, нальет этого маслица! Как попадут в администрации разных уровней, так крышу сносит.
сергей
2020-11-08 17:39:14
Дмитрий Петров а стакан без вредного масла выпьшь????
Бездельник
2020-11-08 17:20:25
Цена на трансформаторное масло 150 руб. за литр, помножим на 600 литров будет 90 000 руб. И зачем же его совсем новое вылили. :)
Бездельник
2020-11-08 17:14:49
Трансформаторное масло — продукт нефтепереработки, вредное и опасное вещество. Содержит полихлорбифениловые (ПХБ) диэлектрики (совол, совтол, гексол, головакс и др.), ядовитые вещества первого класса опасности. Обладает общетоксическим воздействием на организм, главным образом поражает печень. Попадает в кровь при вдыхании паров. Содержащиеся в масле диоксины постепенно накапливаются в организме, отравляя его. :)
однозначно
2020-11-08 16:47:31
Если оно даже сливочное, то вечно недовольная либерастня все равно будет утверждать, что пальмовое.
Off
2020-11-08 17:42:12
однозначно, Социопат Они на тебя плевали . Ты как ,педрисня , должен демонстративно выпить трансформаторное масло, чтобы доказать его безвредность. А я сообщу жиринятам ,что ты получил от них детскую травму и они мерещатся тебе под каждым кустом . )))
Гость
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