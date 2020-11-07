Глава администрации района Карелии считает, что при аварии на Белопорожских ГЭС в реку попало безвредное масло

Возглавляющий администрацию Кемского района Дмитрий Петров утверждает, что трансформаторное масло, оказавшееся в местной реке после аварии на Белопорожских ГЭС, не представляет существенной угрозы.

Дмитрий Петров рассказал в соцсети о повторном выезде на реку Кемь, в ходе котрого он не заметил следов масштабного загрязнения воды.

"Проводил визуальный осмотр акватории и береговой линии (левый берег) в районе пос. Шомба и до впадения реки Шомба (5 - 8 км. ниже по течению от Белопорожских ГЭС). По итогам осмотра можно сказать следующее - река Кемь гораздо больше загрязнена негативными комментариями в соцсетях, чем нефтепродуктами", - заявил он.

"Вдоль береговой линии не наблюдается следов загрязнения. Есть незначительные остатки загрязнения нефтепродуктами в тихих местах, вдоль берегов (в затонах; там, где река замедляет своё течение, и по берегам - в местах, где скопился плавучий мусор)", - добавил Петров.

Он заявил, что сейчас начинаются работы по очистке акватории от плавучего мусора. Участки, где будут выявлены загрязнения, планируется обработать специальными реагентами.

"Нефтепродукты, предположительно, попавшие в реку, - трансформаторное масло. Оно чистое, только с завода, не работало от слова совсем. То есть опасных веществ, образующихся при работе, в нем нет. Согласен, что это масло в любом случае является чужеродной субстанцией для воды реки Кемь. В силу своих физико-химических свойств масло с водой не смешивается. Распространяется тонкой пленкой по поверхности. Опасности для системы водоснабжения поселений, расположенных ниже по реке не представляет (водозабор Кривопорожского поселения расположен на глубине 5 метров, водозабор Кеми - на глубине 9 метров)", - заявил Петров.

Ранее глава администрации Кемского района Дмитрий Петров заявлял, что планировал искупаться в районе аварии на Белопорожских ГЭС, однако сотрудники МЧС пообещали его не спасать.

Ранее глава администрации Кемского муниципального района Дмитрий Петров сообщал, что не менее 600 литров трансформаторного масла попало в реку Кемь после аварии на ГЭС.

Напомним, вечером 24 октября чрезвычайная ситуация произошла на ГЭС-2, которая расположена на левом берегу реки Кемь. Дамбу прорвало с левой стороны электростанции. Длина прорыва – около 20 метров.