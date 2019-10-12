11:45, 12 Октября 2019
Нефтепродукты третий день продолжают стекать в реку в Олонецком районе Карелии (видео)
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Нефтепродукты продолжают загрязнять реку Олонка.
Как сообщалось 10 октября, нефтепродукты попали в реку после того, как автопоезд врезался в разделяющие ограждения. Удар был такой силы, что оторвало передний мост и пробило бензобак.
Житель Олонецкого района опубликовал 12 октября в местном паблике "Чтобы лучше было жить" видео. В ролике сообщается, что нефтепродукты продолжают растекаться по реке Олонка.
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