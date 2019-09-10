Неглинку спасут от загрязнения сточными водами

В рамках выполнения работ по благоустройству парка им. 50-летия Пионерской организации специалисты оборудуют выпуск ливневых вод в Неглинку префильтром, сообщили в администрации Петрозаводска.

Конструкция задержит попадание в реку загрязняющих веществ.

На территории парка 50-летия Пионерской организации ведутся работы по установке конструкции для очистки поверхностных вод.

Специалисты ООО "Региональная компания "Вода и экология" уже заменили изношенную трубу ливневой канализации, а также засыпали и выровняли разрытую площадку. Отремонтированный выпуск ливневых вод в Неглинку будет оборудован префильтром.

Локальная система очистки предотвратит попадание в воду крупного мусора и песка. Мелкие загрязнения будут задерживаться в сорбиционном слое. Вместе с талыми и дождевыми водами через коллекторы проходят взвешенные вещества и нефтепродукты. Префильтрация предназначена снизить количество загрязнений, попадающих в водоем.

Аналогичные мероприятия до конца 2019 года будут проведены еще на четырех выпусках ливневых вод в реку Неглинка.