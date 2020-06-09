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Нехватка лесничих до сих пор остается острой проблемой в Карелии

Новости. Общество
07:15, 10 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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Карелии требуется в два раза увеличить число лесничих и довести их количество до 1663 человек.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Карелия Игорь Зубарев считает, что проблеме дефицита лесных инспекторов по-прежнему уделяется недостаточное внимание как в регионах, так и на федеральном уровне.

Комитет СФ недавно подготовил аналитический материал, где представлена динамика численности лесных инспекторов в каждом регионе с начала нынешнего года. Анализ данных показал, что поставленная верхней палатой парламента задача – увеличение численности государственных лесных инспекторов до нормативной – остается проблемой для многих субъектов РФ. На данный момент в среднем штатная численность составляет 23720 сотрудников вместо нормативной в 40217 человек.

Самый большой дефицит лесничих в Бурятии, где не хватает до нормы 2 415 человек. В Кировской области необходимо увеличить численность лесных инспекторов на 1989 человек, а в Ленинградской – на 1396. Среди проблемных регионов также Брянская, Челябинская, Тюменская, Амурская области и Карелия.

Как отметил парламентарий, в настоящее время норматив патрулирования на одного сотрудника лесной охраны в Карелии составляет 8,7 тысячи гектаров. При этом финансирование, выделяемое на содержание государственных лесных инспекторов, осуществляется за счет средств федерального бюджета в виде субвенций под определенное количество инспекторов. Пока Карелия не будет получать средства на нормативные 1663 единицы, республике будет сложно изменить существующую штатную численность сотрудников в 809 человек.

"При этом штатная численность лесных инспекторов в Карелии не соответствует фактической. На 1 мая в республике работали только 643 лесничих. Почему люди не стремятся занять должность лесного инспектора? По данным Минприроды республики, основные причины – низкая заработная плата, отсутствие возможности предоставления служебного жилья для молодых специалистов. А тем не менее, сегодня на плечи инспекторов ложится большая нагрузка не только из-за проведения патрулирования территорий лесного фонда, рейдов, проверок, приемки выполненных работ и другой деятельности в лесу, но и при заполнении различных форм отчетности и иных материалов по результатам различных мероприятий. Все это нисколько не добавляет привлекательности профессии. Чтобы исправить кадровую ситуацию, а в итоге и повысить эффективность лесной отрасли, проблему нехватки лесных инспекторов нужно решать комплексно", – считает Игорь Зубарев.

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Комментарии

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